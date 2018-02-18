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Екатерина Вилкова удивила поклонников своим увлечением вязанием

Поклонники актрисы были приятно удивлены, заметив в Instagram новое фото. На нем Екатерина Вилкова показала свое увлечение вязанием, получив много лестных комплиментов в свой адрес.

Таким необычным хобби она развенчала стереотипы про бабушек, а подписчицы сразу обрадовались, что звезда увлекается такими вещами. Они тоже написали, как любят предаваться такому досугу, после чего отметили, что женское занятие всегда наполняло души людей радостью.

Екатерина Вилкова удивила поклонников своим увлечением вязанием


Пользователи сетей поддержали Екатерину Вилкову и поблагодарили ее за доставленное удовольствие. Сама знаменитость также любит обычную пищу, показав угощения своей мамы во время поездки в Нижний Новгород. Фанаты пожелали кумиру творческих успехов и позитивного настроения, желая увидеть вязаные шедевры.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:31
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