Российского призера Олимпиады 2018 заподозрили в допинге
Александром Крушельницкийм был дан первый комментарий касательно появившихся слухов о его якобы положительной допинг-пробе. Отечественный кёрлингист отметил, что по этой ситуации ему ничего пока неизвестно.
В свою очередь бронзовый призёр Олимпийских Игр2018 в Пхенчхане в общении со СМИ был немногословен. По словам спортсмена по данному факту к нему никто не обращался. Российскими средствами массовой информации сообщается, что к Крушельницкому отправились допинг-офицеры. Андрей Созин, являющийся первым вице-президентом Федерации кёрлинга Российской Федерации, отметил, что медицинские специалисты, а также сам спортсмен рассказали, в крови кёрлингиста мельдония не может быть
Спортивный чиновник заметил, что в российской сборной с осени позапрошлого года спортсмены не принимают данный препарат. Он также заметил, что полностью доверяет делегации Российской Федерации в Южной Корее, а также Крушельницкому.
В свою очередь бронзовый призёр Олимпийских Игр2018 в Пхенчхане в общении со СМИ был немногословен. По словам спортсмена по данному факту к нему никто не обращался. Российскими средствами массовой информации сообщается, что к Крушельницкому отправились допинг-офицеры. Андрей Созин, являющийся первым вице-президентом Федерации кёрлинга Российской Федерации, отметил, что медицинские специалисты, а также сам спортсмен рассказали, в крови кёрлингиста мельдония не может быть
Спортивный чиновник заметил, что в российской сборной с осени позапрошлого года спортсмены не принимают данный препарат. Он также заметил, что полностью доверяет делегации Российской Федерации в Южной Корее, а также Крушельницкому.
Спорт
Добавил: tantan61 Вчера, 22:30