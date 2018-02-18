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Илон Маск имеет новый тостер в форме шлема Дарта Вейдера

Создатель и владелец SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск обнародовал в своем аккаунте Instagram свой тостер. У необычного человека необычен даже этот кухонный прибор – тостер создан в виде маски злодея из «Звездных войн» Дарта Вейдера.
Илон Маск имеет новый тостер в форме шлема Дарта Вейдера


Илон Маск, не так давно запустивший в космос ракету с автомобилем на борту, снова удивил своих поклонников, а особенно почитателей саги «Звездные войны». Миллиардер опубликовал снимок кухонного девайса – тостера в виде шлема злодея Вейдера. И это еще не все навороты от Илона Маска: его новый тостер кроме внешнего необычного вида умеет «выжигать» на получившихся тостах надпись «Star Wars».

Многие читатели его странички тут же заявили, что и сами имеют подобный тостер на своей кухне. Кто-то дал Маску совет запустить тостер в космос, как Tesla.

Но в общем и целом публикация от Илона Маска общественности пришлась по душе: всего за несколько часов она набрала более 800 000 отметок «Нравится».
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 18:58
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