Илон Маск имеет новый тостер в форме шлема Дарта Вейдера

Илон Маск, не так давно запустивший в космос ракету с автомобилем на борту, снова удивил своих поклонников, а особенно почитателей саги «Звездные войны». Миллиардер опубликовал снимок кухонного девайса – тостера в виде шлема злодея Вейдера. И это еще не все навороты от Илона Маска: его новый тостер кроме внешнего необычного вида умеет «выжигать» на получившихся тостах надпись «Star Wars».Многие читатели его странички тут же заявили, что и сами имеют подобный тостер на своей кухне. Кто-то дал Маску совет запустить тостер в космос, как Tesla.Но в общем и целом публикация от Илона Маска общественности пришлась по душе: всего за несколько часов она набрала более 800 000 отметок «Нравится».