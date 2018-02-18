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Новый кроссовер от SEAT может получить название Tarraco

Компания Seat после запуска серийного производства кроссоверов Arona и Ateca разрабатывает ещё одну модель внедорожника, которая получит название Tarraco. На название нового кроссовера также претендовали таки е наименования, как Avila, Aranda и Alboran.

Новый кроссовер от SEAT может получить название Tarraco


Название автомобиля Tarraco посвящено испанскому городу Таррагон, который находится в Каталонии на побережье Средиземного моря. Именно так город назывался в древности, когда здесь находилось римское поселение, а сегодня здесь проживает около 130 000 жителей.

Новый внедорожник Tarraco производители намерены оснастить несколькими дизельными агрегатами и бензиновыми моторами. Все силовые агрегаты были опробованы на других моделях, выпускаемых Volkswagen Group.

По предварительным данным новый внедорожник Tarraco получит передний привод. Также не исключено, что новинку оснастят гибридным силовым агрегатом.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 22:00
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