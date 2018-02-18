Новый кроссовер от SEAT может получить название Tarraco

Название автомобиля Tarraco посвящено испанскому городу Таррагон, который находится в Каталонии на побережье Средиземного моря. Именно так город назывался в древности, когда здесь находилось римское поселение, а сегодня здесь проживает около 130 000 жителей.Новый внедорожник Tarraco производители намерены оснастить несколькими дизельными агрегатами и бензиновыми моторами. Все силовые агрегаты были опробованы на других моделях, выпускаемых Volkswagen Group.По предварительным данным новый внедорожник Tarraco получит передний привод. Также не исключено, что новинку оснастят гибридным силовым агрегатом.