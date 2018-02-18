Саша Харитонова назвала Гобозова любителем прыгать по малолеткам
Большинство участников «Дома-2» стараются не касаться темы возвращения Александра Гобозова на проект, но Саша Харитонова решила не молчать и выказать свое негативное отношение к супругу Алианы Устиненко.
Поначалу Гобозов вернулся в реалити-шоу, чтобы якобы построить любовь с Катей Зиновьевой, но отношениях этой пары долго не продержались и непостоянный Гобозов перекинулся на молоденькую Ивану Дилову.
Многие домовцы посчитали, что не стоит вмешиваться в их дела, но Харитонова всем известна своей прямолинейностью и потому прямо завалила Гобозова нелестными эпитетами.
Так Александра Харитонова назвала Гобозова извращенцем, который прыгает по малолеткам и порекомендовала ему присмотреться к более зрелым девушкам, чтобы не прослыть педофилом.
Поначалу Гобозов вернулся в реалити-шоу, чтобы якобы построить любовь с Катей Зиновьевой, но отношениях этой пары долго не продержались и непостоянный Гобозов перекинулся на молоденькую Ивану Дилову.
Многие домовцы посчитали, что не стоит вмешиваться в их дела, но Харитонова всем известна своей прямолинейностью и потому прямо завалила Гобозова нелестными эпитетами.
Так Александра Харитонова назвала Гобозова извращенцем, который прыгает по малолеткам и порекомендовала ему присмотреться к более зрелым девушкам, чтобы не прослыть педофилом.