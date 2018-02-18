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Саша Харитонова назвала Гобозова любителем прыгать по малолеткам

Большинство участников «Дома-2» стараются не касаться темы возвращения Александра Гобозова на проект, но Саша Харитонова решила не молчать и выказать свое негативное отношение к супругу Алианы Устиненко.

Поначалу Гобозов вернулся в реалити-шоу, чтобы якобы построить любовь с Катей Зиновьевой, но отношениях этой пары долго не продержались и непостоянный Гобозов перекинулся на молоденькую Ивану Дилову.

Саша Харитонова назвала Гобозова любителем прыгать по малолеткам

Многие домовцы посчитали, что не стоит вмешиваться в их дела, но Харитонова всем известна своей прямолинейностью и потому прямо завалила Гобозова нелестными эпитетами.

Так Александра Харитонова назвала Гобозова извращенцем, который прыгает по малолеткам и порекомендовала ему присмотреться к более зрелым девушкам, чтобы не прослыть педофилом.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:48
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