Валерия на новом фото показала домашнюю тренировку

Валерию, судя по публикации, сфотографировали во время занятий зарядкой. Певица на данном фото изображена в майке синего цвета, красных спортивных штанах, а также с крайне серьезным видом. Исполнительница песен, комментируя новый снимок, отметила, что «настроена очень решительно». Артистка также добавила, что тренировку постоянно завершает упражнениями на растяжку, так как гибкость тела – это молодость.Фанаты заявили, что в сорок девять лет Валерия прекрасно выглядит, а также является примером, поражая силой духа и воли. Некоторым подписчикам звезда с решительным взглядом напомнила голливудскую звезду Николь Кидман. Фото за восемь часов сумело собрать более 30 тысяч отметок «Мне нравится» и более 400 комментариев.