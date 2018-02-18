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Валерия на новом фото показала домашнюю тренировку

Российская певица Валерия на новом снимке в Instagram-микроблоге показала домашнюю тренировку. Фанаты заметили «решительный» взгляд исполнительницы песен и сравнили её с голливудской актрисой Николь Кидман.

Валерия на новом фото показала домашнюю тренировку

Валерию, судя по публикации, сфотографировали во время занятий зарядкой. Певица на данном фото изображена в майке синего цвета, красных спортивных штанах, а также с крайне серьезным видом. Исполнительница песен, комментируя новый снимок, отметила, что «настроена очень решительно». Артистка также добавила, что тренировку постоянно завершает упражнениями на растяжку, так как гибкость тела – это молодость.

Фанаты заявили, что в сорок девять лет Валерия прекрасно выглядит, а также является примером, поражая силой духа и воли. Некоторым подписчикам звезда с решительным взглядом напомнила голливудскую звезду Николь Кидман. Фото за восемь часов сумело собрать более 30 тысяч отметок «Мне нравится» и более 400 комментариев.
dzen / Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 18:37
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