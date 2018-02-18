Эвелина Бледанс поведала пользователям, что хочет встречать рассвет с резиновым лебедем

Знаменитая российская киноактриса кино и театра Эвелина Бледанс поделилась с пользователями своими личными сведениями прямо «из постели». Артистка поведала и даже продемонстрировала того, с кем бы ей хотелось встречать рассвет. Этим счастливчиком оказался большой резиновый лебедь.Именно его Эвелина присмотрела во время ее отдыха на Бали. Свою публикацию Бледанс подписала так: «Вот так бы «ап» проснуться и на лебеде». Как бы необычно это не казалась, но фанаты полностью с ней согласились.Некоторые даже не против, были бы променять своих супругов на этих «птиц», в связи с тем, что к мужьям, к большому сожалению «пальмы и солнце в комплект не входят». Но, конечно же, не все согласились бы на это, и большинство рассказали, что никто им не может заменить спящего рядом мужа и родную кровать. Именно этого они и пожелали своей любимице.Стоит напомнить, что после семи лет брака Эвелина Бледанс со своим супругом Александром Семиным разошлись. У бывших возлюбленных подрастает особенный сыночек, воспитанием которого занимается теперь киноактриса.