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Эвелина Бледанс поведала пользователям, что хочет встречать рассвет с резиновым лебедем

Эвелина Бледанс рассказала своим подписчикам о том, что ей бы хотелось встречать рассвет с резиновым лебедем.

Эвелина Бледанс поведала пользователям, что хочет встречать рассвет с резиновым лебедем


Знаменитая российская киноактриса кино и театра Эвелина Бледанс поделилась с пользователями своими личными сведениями прямо «из постели». Артистка поведала и даже продемонстрировала того, с кем бы ей хотелось встречать рассвет. Этим счастливчиком оказался большой резиновый лебедь.

Именно его Эвелина присмотрела во время ее отдыха на Бали. Свою публикацию Бледанс подписала так: «Вот так бы «ап» проснуться и на лебеде». Как бы необычно это не казалась, но фанаты полностью с ней согласились.

Некоторые даже не против, были бы променять своих супругов на этих «птиц», в связи с тем, что к мужьям, к большому сожалению «пальмы и солнце в комплект не входят». Но, конечно же, не все согласились бы на это, и большинство рассказали, что никто им не может заменить спящего рядом мужа и родную кровать. Именно этого они и пожелали своей любимице.

Стоит напомнить, что после семи лет брака Эвелина Бледанс со своим супругом Александром Семиным разошлись. У бывших возлюбленных подрастает особенный сыночек, воспитанием которого занимается теперь киноактриса.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 15:43
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