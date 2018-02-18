Инсайдеры рассказали о смартфоне Moto G6

Предполагается, что в продаже появится сразу несколько модификаций новинки, которые будут отличаться между собой параметрами дисплея, аппаратной архитектуры и другими показателями. Согласно неофициальной информации, вся линейка Moto G6 будет отличаться экраном с соотношением сторон 2:1. Таким образом, весь дисплей используют в полной мере, как при просмотре видео, так и при обычной работе с ним.Вероятнее всего, что девайс официально представят в рамках будущей выставки Mobile World Congress 2018 в Барселоне, которая намечена на период с 26 февраля по 1-е марта. Так как это средняя по бюджету модель, то, скорее всего, ее цена не превысит отметки в 400 долларов.