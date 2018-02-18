Аркадий Укупник показал свой первый подарок к юбилею

Первым артиста поздравил Первый канал, который подарил музыканту большой торт в виде магнитофонной кассеты. Именно на данных носителях в девяностые годы продавались хиты Укупника, начиная от песни для Ирины Понаровской «Рябиновые бусы» до композиций, спевших Аллой Пугачевой, Ларисой Долиной, Кристиной Орбакайте, Владимиром Пресняковым-младшим.Также, безусловно, песни, которые Аркадий спел сам - «Я на тебе никогда не женюсь», «Сим-Сим, откройся», «Летит звезда», «Петруха» и «Маргаритка».