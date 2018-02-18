В Сети опубликовано концептуальное видео о смартфоне LG V40
В сети Интернет было опубликовано видеозапись, в рамках которой инсайдеры решили представить, каким может получиться новый южнокорейский смартфон LG V40.
Так авторы видеоролика предположили, что часть элементов дизайна смартфона будет взята с конструкции LG V30. Отмечается, что корпус выполнен из стеклянно-металлического материала. Задний край корпуса имеет изогнутые линии, а вся конструкция является очень тонкой.
Ожидается, что LG V40 получит 6,1-дюймовый дисплей и 6 или 8 Гб оперативной памяти. В качестве процессора должен быть представлен чип Snapdragon 845. На задней части корпуса смартфона изображен сдвоенный модуль основной камеры, сенсоры которой обладают разрешением в 19 Мп. Емкость аккумуляторной батареи может оказаться на уровне 4 тысяч мАч. При этом на видео инсайдеры изобразили сразу несколько модификаций, чтобы каждый желающий мог выбрать самую лучшую для себя.
Так авторы видеоролика предположили, что часть элементов дизайна смартфона будет взята с конструкции LG V30. Отмечается, что корпус выполнен из стеклянно-металлического материала. Задний край корпуса имеет изогнутые линии, а вся конструкция является очень тонкой.
Ожидается, что LG V40 получит 6,1-дюймовый дисплей и 6 или 8 Гб оперативной памяти. В качестве процессора должен быть представлен чип Snapdragon 845. На задней части корпуса смартфона изображен сдвоенный модуль основной камеры, сенсоры которой обладают разрешением в 19 Мп. Емкость аккумуляторной батареи может оказаться на уровне 4 тысяч мАч. При этом на видео инсайдеры изобразили сразу несколько модификаций, чтобы каждый желающий мог выбрать самую лучшую для себя.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 21:40