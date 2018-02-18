В Сети опубликовано концептуальное видео о смартфоне LG V40

Так авторы видеоролика предположили, что часть элементов дизайна смартфона будет взята с конструкции LG V30. Отмечается, что корпус выполнен из стеклянно-металлического материала. Задний край корпуса имеет изогнутые линии, а вся конструкция является очень тонкой.Ожидается, что LG V40 получит 6,1-дюймовый дисплей и 6 или 8 Гб оперативной памяти. В качестве процессора должен быть представлен чип Snapdragon 845. На задней части корпуса смартфона изображен сдвоенный модуль основной камеры, сенсоры которой обладают разрешением в 19 Мп. Емкость аккумуляторной батареи может оказаться на уровне 4 тысяч мАч. При этом на видео инсайдеры изобразили сразу несколько модификаций, чтобы каждый желающий мог выбрать самую лучшую для себя.