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В Сети опубликовано концептуальное видео о смартфоне LG V40

В сети Интернет было опубликовано видеозапись, в рамках которой инсайдеры решили представить, каким может получиться новый южнокорейский смартфон LG V40.

В Сети опубликовано концептуальное видео о смартфоне LG V40


Так авторы видеоролика предположили, что часть элементов дизайна смартфона будет взята с конструкции LG V30. Отмечается, что корпус выполнен из стеклянно-металлического материала. Задний край корпуса имеет изогнутые линии, а вся конструкция является очень тонкой.



Ожидается, что LG V40 получит 6,1-дюймовый дисплей и 6 или 8 Гб оперативной памяти. В качестве процессора должен быть представлен чип Snapdragon 845. На задней части корпуса смартфона изображен сдвоенный модуль основной камеры, сенсоры которой обладают разрешением в 19 Мп. Емкость аккумуляторной батареи может оказаться на уровне 4 тысяч мАч. При этом на видео инсайдеры изобразили сразу несколько модификаций, чтобы каждый желающий мог выбрать самую лучшую для себя.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 21:40
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