Анджелина Джоли на престижной премии ужаснула гостей своими худыми ногами

Американская киноактриса и по совместительству посол доброй воли ООН шокировала публику своими тощими ногами. Все заметили, что знаменитость сильно исхудала и скорей всего ей необходима медицинская помощь.На днях прошла престижная премия в Лос-Анджелесе Американского сообщества кинооператоров. На данное мероприятие пригласили и Анджелину Джоли, которая для данной церемонии приняла решение надеть наряд от известного дизайнера Эли Сааба.Артистка появилась в длинном платье, но через прозрачную юбку фанаты рассмотрели чересчур худые ноги Джоли. Кроме этого, внимательные поклонники отметили, что руки актрисы тоже сильно похудели, поскольку на них прекрасно виднеются вены.Знаменитые гости еще поведали, что киноактриса выглядела слишком истощенной, но макияж и прическа смотрелись безупречно.Стоит напомнить, что Джоли и Питт официально оформили свои отношения в 2014 году, а до этого прожили вместе десять лет. У бывших возлюбленных подрастает шестеро детей: трое усыновленных и трое биологических. На данный момент бракоразводный процесс знаменитостей еще не завершен.