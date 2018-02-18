После клинической смерти женщина назвала наш мир адом

Инцидент случился во время ошибки анестезиолога, ставившего ей эпидуральную систему. Лекарство случайно попало в вену роженицы, после чего она осознала, что пришел конец, а дальше просто выскользнула из сознания. Женщина прекрасно видела, что происходит с ее телом, пока была в пространстве, но потом увидела нереальный мир, залитый светом.Она осознала, какая темнота окружает всех жителей Земли, а там была мирная жизнь без болей и страданий. Также пациентка ощутила незримое присутствие других людей и видела дорогу, однако голос сообщил, что пока ее время не пришло. Будущей маме было больно возвращаться в тело, так что только напоминание о ребенке стало причиной для продолжения жизни.