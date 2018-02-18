После клинической смерти женщина назвала наш мир адом
Сотрудники NDERF опубликовали рассказ женщины, пережившей клиническую смерть во время родов. После возвращения назад она назвала наш мир адом.
Инцидент случился во время ошибки анестезиолога, ставившего ей эпидуральную систему. Лекарство случайно попало в вену роженицы, после чего она осознала, что пришел конец, а дальше просто выскользнула из сознания. Женщина прекрасно видела, что происходит с ее телом, пока была в пространстве, но потом увидела нереальный мир, залитый светом.
Она осознала, какая темнота окружает всех жителей Земли, а там была мирная жизнь без болей и страданий. Также пациентка ощутила незримое присутствие других людей и видела дорогу, однако голос сообщил, что пока ее время не пришло. Будущей маме было больно возвращаться в тело, так что только напоминание о ребенке стало причиной для продолжения жизни.
Инцидент случился во время ошибки анестезиолога, ставившего ей эпидуральную систему. Лекарство случайно попало в вену роженицы, после чего она осознала, что пришел конец, а дальше просто выскользнула из сознания. Женщина прекрасно видела, что происходит с ее телом, пока была в пространстве, но потом увидела нереальный мир, залитый светом.
Она осознала, какая темнота окружает всех жителей Земли, а там была мирная жизнь без болей и страданий. Также пациентка ощутила незримое присутствие других людей и видела дорогу, однако голос сообщил, что пока ее время не пришло. Будущей маме было больно возвращаться в тело, так что только напоминание о ребенке стало причиной для продолжения жизни.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:00