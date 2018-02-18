Эксперты назвали самые распространенные мифы о гриппе и простуде

В первую очередь отмечается, что ОРВИ никаким образом не может перейти в грипп. Все потому, что эти два недуга вызываются разными вирусами. Также выделяется миф, согласно которому люди верят в то, что простуду можно переносить так, чтобы не отлеживаться в постели. Эксперты утверждают, что лучше всего лечь в постель и дать организму отдых.Помимо этих мифов специалисты указали на заблуждения касательно «продувания» и мокрой головы. Первый миф предусматривает парадигму, что если человека сильно обдует ветер, то он может простудиться. То есть «продувка» приведет к ОРВИ. Что касается мокрой головы, то некоторые верят в то, что если выйти на улицу с не высушенными волосами, можно также получить ОРВИ.Эксперты призывают отказаться от убеждений о том, что во время болезни следует пить много молока, а также что прививка может вызвать грипп.