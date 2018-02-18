В AMD решили бесплатно рассылать процессоры для предварительной прошивки несовместимых плат

Без соответствующего обновления текущей прошивки, материнскими платами AM4 поддерживаются только модели процессоров Ryzen без интегрированной графики или старые чипы архитектуры Excavator, выпуск которых был направлен на такую же контактную площадку.Данная ситуация не нова, такое довольно часто бывает при старте продаж новых модификаций процессоров, назначение которых - установка в категорию моделей старых материнских плат. А по истечении нескольких месяцев, все продажи материнских плат уже сопровождаются заводскими новыми прошивками.Оценив ситуацию, AMD решила запустить для своих новых чипов возможность применения специальной программы, предназначенную для помощи пользователям. Следуя инструкциям на сайте поддержки компании, можно запросить «загрузочный комплект». После заполнения полей специальной формы, потребуется в поле «Problem Description» указать: «Boot kit Required».В результате всех организационных этапов, пользователь получит бесплатно двухъядерный процессор A6-9500, самый дешевый и медленный из чипов AMD, с графическим ускорителем специально для плат AM4. Здесь не играет особую роль встроенная графика, для запуска системы достаточно вывода видеосигнала. После загрузки с этого «камня», пользователю доступно обновление прошивки, а уже после, установка купленного им полноценного кристалла.