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В Новгородской области бабушка из Кулебак откормила 18-летнего внука до 188 килограмм

В Новгородской области бабушка из Кулебак откормила 18-летнего внука до 188 кг. Сейчас он будет участником “Взвешенных и счастливых”, чтобы изменить жизнь в лучшую сторону.

Молодой человек имеет добрый характер и помогает пенсионерке вести хозяйства, а также увлекается играми на ПК. Вот только друзей у него почти нет из-за такого веса. Сверстники часто дразнят парня, которого даже хотели выгнать из школы после многих конфликтов, заканчивающихся драками.

В Новгородской области бабушка из Кулебак откормила 18-летнего внука до 188 килограмм


Теперь внуку придется отказаться от привычных блюд, чтобы начинать работать над своим телом. Вместе с другими людьми он будет выполнять все условия проекта, после чего останется доволен полученным результатом.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:50
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