В Новгородской области бабушка из Кулебак откормила 18-летнего внука до 188 килограмм
В Новгородской области бабушка из Кулебак откормила 18-летнего внука до 188 кг. Сейчас он будет участником “Взвешенных и счастливых”, чтобы изменить жизнь в лучшую сторону.
Молодой человек имеет добрый характер и помогает пенсионерке вести хозяйства, а также увлекается играми на ПК. Вот только друзей у него почти нет из-за такого веса. Сверстники часто дразнят парня, которого даже хотели выгнать из школы после многих конфликтов, заканчивающихся драками.
Теперь внуку придется отказаться от привычных блюд, чтобы начинать работать над своим телом. Вместе с другими людьми он будет выполнять все условия проекта, после чего останется доволен полученным результатом.
Молодой человек имеет добрый характер и помогает пенсионерке вести хозяйства, а также увлекается играми на ПК. Вот только друзей у него почти нет из-за такого веса. Сверстники часто дразнят парня, которого даже хотели выгнать из школы после многих конфликтов, заканчивающихся драками.
Теперь внуку придется отказаться от привычных блюд, чтобы начинать работать над своим телом. Вместе с другими людьми он будет выполнять все условия проекта, после чего останется доволен полученным результатом.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:50