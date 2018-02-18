В Новгородской области бабушка из Кулебак откормила 18-летнего внука до 188 килограмм

Молодой человек имеет добрый характер и помогает пенсионерке вести хозяйства, а также увлекается играми на ПК. Вот только друзей у него почти нет из-за такого веса. Сверстники часто дразнят парня, которого даже хотели выгнать из школы после многих конфликтов, заканчивающихся драками.Теперь внуку придется отказаться от привычных блюд, чтобы начинать работать над своим телом. Вместе с другими людьми он будет выполнять все условия проекта, после чего останется доволен полученным результатом.