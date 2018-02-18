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Фруктовые соки натощак уничтожают микрофлору кишечника

Специалисты из Принстонского университета считают, что употребление фруктовых соков натощак вредит здоровью кишечника. Так они отмечают, что такая процедура уничтожает кишечную микрофлору.

Фруктовые соки натощак уничтожают микрофлору кишечника


Ученые рассказали об исследовании, которое проводили на лабораторных крысах. Им давали натощак фруктовый сок, а после определения результатов стало понятно, что он только вредит организму животных, если принимать его до основного приема пищи.

В утреннее время до приема завтрака тонкий кишечник, где происходит переваривание фруктозы, не способен справится с сахаром, поэтому тот сразу попадает в толстую кишку. Ее микрофлора не предназначена для переваривания углеводов. Таким образом, ученые не рекомендуют употреблять фруктовые соки или сладкое до основного приема пищи. Только после еды можно употребить небольшое количество сладкого.

Под запрет также попадает и выжатый фреш.
Общество
Добавил: Роман Мирный Вчера, 21:20
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