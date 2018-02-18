Противники Marvel нашли способ помешать успеху фильма «Черная пантера»

Несмотря на жалостные снимки окровавленных женщин, подобная затея была очень быстро раскрыта. Отмечается, что все это выдумка, а фотографии, которые якобы предлагают доказательства содеянного, сделаны давно и показывают либо женщин в гриме, либо совершенно другие преступления.Подобная дезинформационная кампания, видимо, направлена на снижение посещаемости фильма киновселенной Marvel. Эта ситуация не оставила равнодушным и режиссера картины «Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна. Он отмечается, что фильм посещают люди разных рас и с удовольствие его смотрят вместе. Также он призвал не поддаваться на провокации расистов.Заявления о насилии со стороны темнокожих опровергают и полицейские, которые не получали ни одной жалобы.