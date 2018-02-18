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Противники Marvel нашли способ помешать успеху фильма «Черная пантера»

Согласно данным издания The Hollywood Reporter, в социальной сети Twitter появилось много сообщений с якобы доказательствами нападения темнокожих людей на белых при посещении показов фильма «Черная пантера».

Противники Marvel нашли способ помешать успеху фильма «Черная пантера»


Несмотря на жалостные снимки окровавленных женщин, подобная затея была очень быстро раскрыта. Отмечается, что все это выдумка, а фотографии, которые якобы предлагают доказательства содеянного, сделаны давно и показывают либо женщин в гриме, либо совершенно другие преступления.

Подобная дезинформационная кампания, видимо, направлена на снижение посещаемости фильма киновселенной Marvel. Эта ситуация не оставила равнодушным и режиссера картины «Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна. Он отмечается, что фильм посещают люди разных рас и с удовольствие его смотрят вместе. Также он призвал не поддаваться на провокации расистов.

Заявления о насилии со стороны темнокожих опровергают и полицейские, которые не получали ни одной жалобы.
Культура
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:50
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