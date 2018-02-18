Эксперты назвали ТОП самых бесполезных советов для автомобилистов

Аэродинамический обвес обеспечивает улучшение динамического качества машины. Эксперты же подобное утверждение называют мифом. Этот элемент может отрицательно сказываться на разгоне, повышать расход горючего. АЗС часто предлагают заправить авто премиальным топливом. Сейчас нефтеперерабатывающими производствами не выпускаются «особые» его сорта. В интернете появляется много советов, которые позволяют не платить штрафы. Предлагают устанавливать на лобовом стекле лазерные диски, распылять на номерные автомобильные знаки лак для волос, при этом делая их для камер слежения невидимыми. Но все ухищрения эксперты называют напрасными.Автолюбители знают, что вследствие включенного кондиционера больше уходит топлива, поэтому они открывают окна. Это нарушает аэродинамику, увеличивая вдвое расход горючего. Водители считают, что современные модели могут ремонтировать только профессионалы. По мнению специалистов каждый автовладелец может проверить, заменить масло, тосол, сменить покрышки.