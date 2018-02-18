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Лена Миро с уважением отнеслась к желанию полных россиянок избавиться от лишнего веса

Известная скандальная блогерша решила затронуть тему похудения накануне весны. Лена Миро с уважением отнеслась к желанию полных россиянок избавиться от лишнего веса и дала несколько советов в своем блоге.

Она подчеркнула, что прекрасно понимает желание таких особ воспользоваться различными эликсирами, чтобы потом “превратится из свиньи в лань, из пухлой овцы в стройную девушку, из дурнушки с проблемной кожей - в фотомодель”. Но Лена Миро восхищается лицами, идущими в спортивные залы, и начинающими работать над своей фигурой. Знаменитость привела пример, когда многие женщины годами занимаются спортом и не достигают нужного результата, потому что обычные тренировки приносят мало пользы.

Лена Миро с уважением отнеслась к желанию полных россиянок избавиться от лишнего веса


Для эффекта необходима интенсивная программа для похудения, так что после разминки можно сразу выполнять базовый комплекс или приседания с тяжестями. Также не стоит выбирать большой вес или использовать утяжелители. Тогда гормоны роста помогут увеличить мышцы и избавиться от проблемы.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:50
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