Лена Миро с уважением отнеслась к желанию полных россиянок избавиться от лишнего веса

Она подчеркнула, что прекрасно понимает желание таких особ воспользоваться различными эликсирами, чтобы потом “превратится из свиньи в лань, из пухлой овцы в стройную девушку, из дурнушки с проблемной кожей - в фотомодель”. Но Лена Миро восхищается лицами, идущими в спортивные залы, и начинающими работать над своей фигурой. Знаменитость привела пример, когда многие женщины годами занимаются спортом и не достигают нужного результата, потому что обычные тренировки приносят мало пользы.Для эффекта необходима интенсивная программа для похудения, так что после разминки можно сразу выполнять базовый комплекс или приседания с тяжестями. Также не стоит выбирать большой вес или использовать утяжелители. Тогда гормоны роста помогут увеличить мышцы и избавиться от проблемы.