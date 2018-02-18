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Влад Кадони раскритиковал Максима Галкина из-за некорректных слов о сценарии в “Битве экстрасенсов”

Влад Кадони не смог оставаться в стороне от скандального обсуждения нового проекта ведущего, который негативно высказывался о коллегах, опубликовав пост в Instagram. Он раскритиковал Максима Галкина из-за его некорректных слов о сценарии в “Битве экстрасенсов”.

Участник шоу отметил, что даже пожалел артиста, пытающегося унизить другие проекты для возвышения своей профессиональной профанации. Он добавил, что “Битва экстрасенсов” могло удержаться на канале 10 лет благодаря отсутствию сценария, а делая такие заявления, Максим Галкин показывает свою зависть и некомпетентность в выбранной профессии.

Влад Кадони раскритиковал Максима Галкина из-за некорректных слов о сценарии в “Битве экстрасенсов”


Влад Кадони назвал мечту ведущего о победе нереальной, потому что он никогда не сможет побить рейтинг старожила канала. Знаменитость прекрасно пародирует других людей и отлично ладит с детьми. Он прекрасно относится к его напарнику Исе Багирову и не считает все происходящее в “Звездах под гипнозом” обычной постановкой, но язвительный юморист явно не подходит гипнологу в проекте.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:50
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