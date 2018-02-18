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Юлианна Караулова появилась в ЗАГСе на свадьбе старшего брата

Исполнительница Юлианна Караулова со своими родными отпраздновала свадьбу своего старшего брата.

Юлианна Караулова появилась в ЗАГСе на свадьбе старшего брата


Юлианна Караулова уже год собирается замуж за своего возлюбленного. Но на днях она все-таки с родителями и своим молодым человеком посетила Грибоедовский ЗАГС. Но свадьба была не у нее, а у старшего брата – Дмитрия.

В прошлом году перед Новым годом Возлюбленный Юлианны Андрей предложил выйти за него замуж, но исполнительница, судя по всему не торопиться, ведь за это время даже успел жениться ее брат. Артистка говорит, что сейчас она очень занята и на подготовку к торжеству времени нет.

Пользователи заметили, что девушка явилась на свадьбу своего брата в платье черного цвета. Такой образ знаменитости назвали «траурным» и раскритиковали. Ведь для такого события можно было бы подобрать что-то более яркое и нарядное.

Фанаты Юлианны очень верят, что поход в ЗАГС подтолкнет артистку и ее возлюбленного к решительным действиям. Они надеяться, что пример брата окрылит Караулову и она найдет время, чтобы официально оформить свои отношения со своим бойфрендом.

Андрей и Юлианна познакомились довольно давно, во время участия на «Фабрике звезд». Пара вместе не только живет, но и работает.

dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 14:14
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