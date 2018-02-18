Психологи: Поведение певицы Валерии на публике в отличие от Иосифа Пригожина связано с разными характерами пары

Продюсер во время фотосессии может обнимать своих коллег, но его супруга никогда не позволяет себе такие вольности. Она считает, что матери детей и избраннице Иосифа Пригожина не стоит так себя вести с другими мужчинами, хотя не критикует своего мужа. Также певица Валерия любит позировать в центре, потому что она уверена в своей привлекательности и может подать пример многим людям.Специалисты отметили, что супруг исполнительницы открытый и веселый человек, но сама она имеет образ достойной и ухоженной личности, ведущей себя сдержанно. Однако это является только плюсом в отношениях семьи, идеально дополняющей друг друга.