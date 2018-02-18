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Психологи: Поведение певицы Валерии на публике в отличие от Иосифа Пригожина связано с разными характерами пары

Пользователи сетей давно считают звездную пару идеалом семьи, но часто замечают, что она различно ведет себя во время светских мероприятий. Психологи отметили, что особое поведение певицы Валерии в отличие от Иосифа Пригожина связано с их разными характерами.

Продюсер во время фотосессии может обнимать своих коллег, но его супруга никогда не позволяет себе такие вольности. Она считает, что матери детей и избраннице Иосифа Пригожина не стоит так себя вести с другими мужчинами, хотя не критикует своего мужа. Также певица Валерия любит позировать в центре, потому что она уверена в своей привлекательности и может подать пример многим людям.

Психологи: Поведение певицы Валерии на публике в отличие от Иосифа Пригожина связано с разными характерами пары


Специалисты отметили, что супруг исполнительницы открытый и веселый человек, но сама она имеет образ достойной и ухоженной личности, ведущей себя сдержанно. Однако это является только плюсом в отношениях семьи, идеально дополняющей друг друга.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:48
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