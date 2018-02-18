Эксперты назвали три самых нелепых авто в мире

Стоит отметить, что первый минивэн бренда Mercedes-Benz выпускали до 2015 года. Авто позиционировало себя, в виде спортивной версии с большой вместительностью, но она в итоге не обрела у потребителей особой популярности. Авто оснастили трёхлитровым двигателем, вследствие чего стоимость модели существенно увеличилась. На второй позиции оказался Chrysler PT Cruiser Convertible. Версия выпускалась 2 года. Дизайн авто напоминал машины в стиле ретро. Подушки безопасности были очень заметны не оставляя места для водителя и пассажиров.Третье место досталось версии Hummer H2. Авто сделали очень милитаризированным. На 100 км версия потребляет 25 л. В 2001 году транспортное средство сняли с производства вследствие низкого уровня продаж.