Лариса Гузеева очаровала домашним снимком

В своём микроблоге Гузеева рассказала, какую именно воду заказывает домой. На данном фото Лариса запечатлена у себя на кухне. Черный цвет ведущая предпочитает не только в нарядах — кухня звезды также оформлена в черных тонах. Публикация за два дня собрала около 30 тысяч лайков и более 380 комментариев.Вместе с этим знаменитость поделилась восторгом от столицы. Долгое время Гузеева путешествовала по Европе. Вчера Лариса обнародовала снимок на фоне московской улицы украшенной гирляндами. Данный снимок в течение суток сумел собрать около 54 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 700 комментариев. Фанаты подхватили позитивную волну теледивы. Поклонники сказали, что они просто ею восхищаются. По словам подписчиков, ведущая самая красивая женщина. Они назвали её императрицей.