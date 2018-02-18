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Лариса Гузеева очаровала домашним снимком

Лариса Гузеева поделилась фото со своей кухни. Под постом ведущая написала, что ей не всё равно, какую воду пьют её дети, потому что известно, вода — это жизнь.

Лариса Гузеева очаровала домашним снимком

В своём микроблоге Гузеева рассказала, какую именно воду заказывает домой. На данном фото Лариса запечатлена у себя на кухне. Черный цвет ведущая предпочитает не только в нарядах — кухня звезды также оформлена в черных тонах. Публикация за два дня собрала около 30 тысяч лайков и более 380 комментариев.

Лариса Гузеева очаровала домашним снимком

Вместе с этим знаменитость поделилась восторгом от столицы. Долгое время Гузеева путешествовала по Европе. Вчера Лариса обнародовала снимок на фоне московской улицы украшенной гирляндами. Данный снимок в течение суток сумел собрать около 54 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 700 комментариев. Фанаты подхватили позитивную волну теледивы. Поклонники сказали, что они просто ею восхищаются. По словам подписчиков, ведущая самая красивая женщина. Они назвали её императрицей.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 19:20
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