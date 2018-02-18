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На тестах запечатлён новый гибридный седан Genesis G80

Во время прохождения тестов фотошпионы запечатлели новый премиальный седан Genesis G80. По мнению экспертов, во время испытаний охотникам за сенсациями удалось заснять плагин-гибридную модификацию.

На тестах запечатлён новый гибридный седан Genesis G80


Новый седан Genesis G80 вывели на тесты под плотным камуфляжным покрытием, но это не помешало специалистам разглядеть на задней части кузова шильдик с надписью Genesis G80. По мнению экспертов, на тестах фотошпионам удалось заснять «заряженную» версию седана, о выходе которой ранее сообщали представители бренда Genesis. В плане стилистических отличий у новинки отмечают появление задних крыльев.

Согласно данным инсайдеров, на тесты разработчики вывели плагин-гибридный седан Genesis G80, так как ранее представители бренда сообщали о своих планах электрифицировать до 2020 года все свои модели.
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Добавил: Алина Вчера, 20:10
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