На тестах запечатлён новый гибридный седан Genesis G80

Новый седан Genesis G80 вывели на тесты под плотным камуфляжным покрытием, но это не помешало специалистам разглядеть на задней части кузова шильдик с надписью Genesis G80. По мнению экспертов, на тестах фотошпионам удалось заснять «заряженную» версию седана, о выходе которой ранее сообщали представители бренда Genesis. В плане стилистических отличий у новинки отмечают появление задних крыльев.Согласно данным инсайдеров, на тесты разработчики вывели плагин-гибридный седан Genesis G80, так как ранее представители бренда сообщали о своих планах электрифицировать до 2020 года все свои модели.