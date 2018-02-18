Рэпер Тимати и Максим Фадеев не поняли друг друга во время старого конфликта

У звезд получился прекрасный дуэт, но раньше их отношения были натянутыми. Впервые музыкант познакомился со своим коллегой на “Фабрике звезд”, но во время беседы Максим Фадеев отметил, что у рэпа нет будущего на отечественной эстраде. Он тогда был противником афроамериканских штучек, но сейчас ситуация кардинально изменилась в лучшую сторону.Рэпер Тимати достиг взаимопонимания со знаменитостью и сейчас работает вместе с ним в комфортной обстановке. Сейчас артисты пытаются поменять людское сознание в восприятии музыки, а 20 исполнителей, согласившихся принять участие в проекте, будут находиться под пристальным вниманием прессы. Победитель кроме 5 млн руб получит возможность заключить контракт со звездами.