Модель Victoria's Secret Аллесандра Амбросио показала голый снимок

На публикации Алессандра сидит в качели, прикрывая бюст и обнажённое тело. В данное время знаменитость вместе со своей семьей отдыхает на пляжах Мексики в Тулуме. В компании Victoria's Secret модель проработала около двадцати лет, после чего приняла решение закончить свою карьеру.Фанаты отметили, что Амбросио в тридцать шесть лет выглядит моложе своего возраста, а также поинтересовались, как заезде удается поддерживать замечательную форму. В комментарии к снимку модель сказала, что у неё "всё своё". До этого Алессандра рассказывала, что никогда не обращалась к пластическим хирургам, потому что ей нравится её внешность и ничего в ней менять не хочет.