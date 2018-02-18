АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Семирамида: Висячие сады не имеют отношения к великой царице древности, ставшей первой женщиной–воином в истории
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018

Модель Victoria's Secret Аллесандра Амбросио показала голый снимок

Алессандра Амбросио, всемирно известная как "ангел" Victoria's Secret, обнародовала в рамках Instagram фото с отдыха, где предстала полностью обнажённой. Звезда поведала, что она ни разу в жизни не обращалась к пластическому хирургу.

Модель Victoria's Secret Аллесандра Амбросио показала голый снимок

На публикации Алессандра сидит в качели, прикрывая бюст и обнажённое тело. В данное время знаменитость вместе со своей семьей отдыхает на пляжах Мексики в Тулуме. В компании Victoria's Secret модель проработала около двадцати лет, после чего приняла решение закончить свою карьеру.

Фанаты отметили, что Амбросио в тридцать шесть лет выглядит моложе своего возраста, а также поинтересовались, как заезде удается поддерживать замечательную форму. В комментарии к снимку модель сказала, что у неё "всё своё". До этого Алессандра рассказывала, что никогда не обращалась к пластическим хирургам, потому что ей нравится её внешность и ничего в ней менять не хочет.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 19:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Великом Устюге планируют построить новый дворец
Возле Солнца ученые заметили огромный треугольник
Сулейман Керимов может стать владельцем банка
Ученые: Фруктовый сок при неправильном
Эксперт: заявление Порошенко о готовности
В Нижнем Новгороде посетители детского парка
В Ватикане возобновлена работа комиссии по борьбе
Светлана Лобода попросила у всех прощения и
Геймеры могут получить биткоин за успешное
Сотрудники Пентагона рассказали СМИ об НЛО и его
Ученые: Врата ада древнего города Иераполиса
Митрополит Иларион рассказал про способ вернуть
Эксперты определили пять наиболее важных ошибок в
Lamborghini Aventador SVJ 2020 засветился на
Российского призера Олимпиады 2018 заподозрили в
Британец сообщил исследователям о двух встречах с
Барнаульские рыбаки спасли на Оби примерзшую ко
Новый кроссовер от SEAT может получить название
Инсайдеры рассказали о смартфоне Moto G6
В Сети опубликовано концептуальное видео о
Эмма Уотсон пополнила фонд, поддерживающий жертв
Эксперты назвали самые распространенные мифы о
Фруктовые соки натощак уничтожают микрофлору
В Канаде появится улучшенная версия пикапа RAM
В AMD решили бесплатно рассылать процессоры для
В Индии на свадьбе от взрыва газового баллона
Анастасия Волочкова подверглась критике после
Американец 31 раз был арестован полицией за
Противники Marvel нашли способ помешать успеху
Мозговые волны показали, как музыка развивает
Просмотреть все новости