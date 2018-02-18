Лиз Хёрли выложила селфи нараспашку

Элизабет Хёрли поведала, что большую часть фотографий, опубликованных в её микроблоге Instagram, сделаны пятнадцатилетним сыном Дамианом. Очевидно, что творческий союз родственников оказался очень успешным, так как на странице знаменитости свыше 800 тысяч фолловеров.Дамиан часто сопровождает звёздную маму на вечерниках. Парень в четырнадцать лет получил роль в телесериале "Члены королевской семьи", а также сделал первые шаги в шоу-бизе. Однако иногда Лиз обходится без помощи наследника и радует фанатов селфи. К примеру, этой откровенной публикацией модель представила вязаный белый халатик из новой коллекции её фирменной одежды.