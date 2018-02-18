Лиз Хёрли выложила селфи нараспашку
Элизабет Хёрли, являющаяся актрисой и моделью, постоянно удивляет своих поклонников. В одном из интервью пятидесятидвухлетняя звезда призналась, что практически все сексуальные снимки делает её пятнадцатилетний сын. Артистка недавно обнародовала в рамках Instagram откровенное селфи.
Элизабет Хёрли поведала, что большую часть фотографий, опубликованных в её микроблоге Instagram, сделаны пятнадцатилетним сыном Дамианом. Очевидно, что творческий союз родственников оказался очень успешным, так как на странице знаменитости свыше 800 тысяч фолловеров.
Дамиан часто сопровождает звёздную маму на вечерниках. Парень в четырнадцать лет получил роль в телесериале "Члены королевской семьи", а также сделал первые шаги в шоу-бизе. Однако иногда Лиз обходится без помощи наследника и радует фанатов селфи. К примеру, этой откровенной публикацией модель представила вязаный белый халатик из новой коллекции её фирменной одежды.
Элизабет Хёрли поведала, что большую часть фотографий, опубликованных в её микроблоге Instagram, сделаны пятнадцатилетним сыном Дамианом. Очевидно, что творческий союз родственников оказался очень успешным, так как на странице знаменитости свыше 800 тысяч фолловеров.
Дамиан часто сопровождает звёздную маму на вечерниках. Парень в четырнадцать лет получил роль в телесериале "Члены королевской семьи", а также сделал первые шаги в шоу-бизе. Однако иногда Лиз обходится без помощи наследника и радует фанатов селфи. К примеру, этой откровенной публикацией модель представила вязаный белый халатик из новой коллекции её фирменной одежды.