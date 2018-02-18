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Специалисты Воронежской области отмечают рост укушенных больными бешенством животными

Специалисты из Воронежской области беспокоятся по поводу резкого увеличение количества случаев, когда человека кусает больное бешенством животное. Так отмечается, что при сравнении нынешней ситуации и ситуации за 2016 год, можно заметить увеличение больных животных в два раза.

Специалисты Воронежской области отмечают рост укушенных больными бешенством животными


Таким образом, с каждым годом увеличивается количество людей, которые вынуждены обращаться за помощью к врачам в связи с укусом. Главный государственный санитарный врач области Игорь Механтьев сказал, что за прошлый год к специалистам обратилось около 6700 человек.

Эксперты отмечают, что самым действенным способом в таком случае является своевременная врачебная помощь, а также профилактическая вакцинация. При этом людей также предупреждают о 100-процентной вероятности летального исхода вследствие отказа от медикаментозного лечения.
Общество
Добавил: Роман Мирный Вчера, 19:10
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