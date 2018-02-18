Специалисты Воронежской области отмечают рост укушенных больными бешенством животными

Таким образом, с каждым годом увеличивается количество людей, которые вынуждены обращаться за помощью к врачам в связи с укусом. Главный государственный санитарный врач области Игорь Механтьев сказал, что за прошлый год к специалистам обратилось около 6700 человек.Эксперты отмечают, что самым действенным способом в таком случае является своевременная врачебная помощь, а также профилактическая вакцинация. При этом людей также предупреждают о 100-процентной вероятности летального исхода вследствие отказа от медикаментозного лечения.