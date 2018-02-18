Ученые: Окислы азота вредят здоровью сердца

Так в журнале European Journal of Preventive Cardiology была опубликована статья с исследованием ученых в области кардиологии, которая касалась развития инфаркта. Изучение охватило пациентов, которые обращались в университетскую больницу Йены с болезнями сердца в период с 2003 по 2010 гг.Изначально эксперты связывали проблемы с сердцем и понижение качества воздуха. В конечном счете, исследователи обнаружили прямую пропорциональность в этой закономерности. Из опасных веществ, которые негативно влияю на здоровье сердца, ученые выделили окислы азота, сажу и озон. Первые появляются при термической переработке топлива в двигателях внутреннего сгорания.