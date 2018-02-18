АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Семирамида: Висячие сады не имеют отношения к великой царице древности, ставшей первой женщиной–воином в истории
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018

Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко успешно покоряет мир моды

Поклонники Сони Евдокименко заметили в Instagram новое фото, сделанное на съемках для Vogue UA. Внучка Софии Ротару успешно покоряет мир моды и поразила людей романтическим образом.

Подписчики сразу написали много лестных комплиментов в адрес 16-летней красавицы, а также подчеркнули, что гордятся ее успехами. Многие люди упомянули, что помнят ее маленькой девочкой, стоящей рядом со звездной бабушкой, но сейчас Соня Евдокименко стала очаровательной девушкой, которую ждет большое будущее.

Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко успешно покоряет мир моды


Юная модель впервые приняла участие в модельном бизнесе благодаря крестной Лилии Пустовит. Тогда она стала лицом бренда POUSTOVIT, после чего стала выступать на мировых подиумах. С раннего детства девушка любила красивые наряды и не пропускала показы мод, а также она дружит с наследницей Веры Брежневой – Соней Киперман.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лена Миро с уважением отнеслась к желанию полных
Настасья Самбурская для новой роли
Екатерина Вилкова удивила поклонников своим
Аркадий Укупник показал свой первый подарок к
Министр обороны Германии назвала самую большую
В Петербурге мужчина после избиения сожительницы
Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко успешно
Американский художник-модельер Майкл Энтони
Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала в
Владимир Соловьев не советует мужчинам дарить
Вера Брежнева в рамках Instagram объявила кастинг
Иван Жидков поблагодарил бывшую супругу Татьяну
Американец на вечеринке заставил козла пить виски
В Перми по улицам города гулял огромный черный
Мария Кожевникова появилась перед фанатами в
Стаса Пьеху удивили советы мужьям и женам из
Грузия вернулась в тройку крупнейших поставщиков
Муж Ксении Бородиной считает себя сильным
Жители США вышли на митинг за ужесточение
ФАС обнаружила завышение цен на 17 жизненно
Саша Харитонова назвала Гобозова любителем
Эвелина Бледанс поведала пользователям, что хочет
В сеть выложили рендеры универсала Volvo V40
Британцы назвали катастрофой закрытие ресторанов
Анджелина Джоли на престижной премии ужаснула
Настасья Самбурская возмущена ложной информацией
Рэпер Тимати и Максим Фадеев не поняли друг друга
Сати Казанова считает зависть самым страшным
Huawei работает над аналогом iPhone SE
36-летняя Бритни Спирс продемонстрировала
Просмотреть все новости