Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко успешно покоряет мир моды

Подписчики сразу написали много лестных комплиментов в адрес 16-летней красавицы, а также подчеркнули, что гордятся ее успехами. Многие люди упомянули, что помнят ее маленькой девочкой, стоящей рядом со звездной бабушкой, но сейчас Соня Евдокименко стала очаровательной девушкой, которую ждет большое будущее.Юная модель впервые приняла участие в модельном бизнесе благодаря крестной Лилии Пустовит. Тогда она стала лицом бренда POUSTOVIT, после чего стала выступать на мировых подиумах. С раннего детства девушка любила красивые наряды и не пропускала показы мод, а также она дружит с наследницей Веры Брежневой – Соней Киперман.