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Американский художник-модельер Майкл Энтони порадовал подписчиков новой коллекцией платьев для принцесс Диснея

Американский модельер порадовал подписчиков новой коллекцией платьев для принцесс Диснея, опубликовав снимки в Instagram. Они были восхищены работами Майкла Энтони, сделав много комплиментов, посвященных его творчеству.

Люди сразу отметили, что такие наряды могут украсить звезд на праздничных мероприятиях, а также достойно красавицу Белль, танцующую в желтом убранстве, ставшем символом уверенной особы. Сам автор признался, что мир Диснея вдохновил его на создание шедевров моды, а самой любимой героиней сказок всегда оставалась Золушка.

Американский художник-модельер Майкл Энтони порадовал подписчиков новой коллекцией платьев для принцесс Диснея


В своем творчестве он пытался придать принцессам современный вид и сохранить элементы классики. Пользователи сетей написали много позитивных комментариев, восхищаясь яркими эскизами, после чего попросили Майкла Энтони показать свои творения на подиуме. Сам модельер хочет поработать над нарядами для других персонажей и показать их зрителям.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:10
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