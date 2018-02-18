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Маленькая дочь Аркадия Укупника исполнит песню в честь 65-летия отца

Композитор и популярный отечественный исполнитель песен Аркадий Укупник восемнадцатого февраля празднует своё шестидесятипятилетие. На семейном торжестве, организованном в честь данной даты, исполнит песню его младшая дочь - шестилетняя София.

Маленькая дочь Аркадия Укупника исполнит песню в честь 65-летия отца

Перед важным мероприятием девочка дала интервью, в котором поведала, что очень гордится звёздным отцом. По словам Софии, она очень любит петь. Девочка также рассказала, что она не знает, сколько лет исполнилось папе. Она поведала, что её отцу где-то тридцать, так как он молодой и красивый. Девочка своего звездного родителя описывает очень оригинально. По её словам, Укупник хороший, мягкий, удобный, потому что на нём ей нравится висеть, а также Аркадий обожает «обнимашки».

Стоит напомнить, в 2011 году у Аркадия Укупника в третьем браке родилась дочь София. У певца есть сын Григорий от первого брака, а также дочь Юнна от второго.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 18:20
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