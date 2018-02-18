АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Семирамида: Висячие сады не имеют отношения к великой царице древности, ставшей первой женщиной–воином в истории
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018

В январе продажи LADA в Евросоюзе увеличились на 29%

Европейскими дилерами автокомпании «АвтоВАЗ» в январе этого года было реализовано 386 новых транспортных средств отечественной марки LADA. Это на приблезительно 28,82 процента больше в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года.

В январе продажи LADA в Евросоюзе увеличились на 29%

Авто LADA в станах Западной Европы продали в количестве 237 ед. В этих государствах динамика реализаций оказалась более высокой, в сравнении с показателями продаж в целом по Евросоюзу. Спрос на данные авто на западноевропейском рынке увеличился на 39,4 процента. По уровню спроса на авторынке Евросоюза марка LADA смогла обойти британскую Bentley, французскую Bugatti, итальянские Maserati/Lamborghini, американскую Chevrolet.

Следует напомнить, что в прошедшем году седан версии LADA Vesta начали поставлять на автомобильные рынки Германии, Венгрии, Болгарии. Вследствие этого на сегодняшний день наблюдается повышение спроса на отечественные транспортные средства в Европейском Союзе.
Авто
Добавил: tantan61 Вчера, 18:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Великом Устюге планируют построить новый дворец
Возле Солнца ученые заметили огромный треугольник
Сулейман Керимов может стать владельцем банка
Ученые: Фруктовый сок при неправильном
Эксперт: заявление Порошенко о готовности
В Нижнем Новгороде посетители детского парка
В Ватикане возобновлена работа комиссии по борьбе
Светлана Лобода попросила у всех прощения и
Геймеры могут получить биткоин за успешное
Сотрудники Пентагона рассказали СМИ об НЛО и его
Ученые: Врата ада древнего города Иераполиса
Митрополит Иларион рассказал про способ вернуть
Эксперты определили пять наиболее важных ошибок в
Lamborghini Aventador SVJ 2020 засветился на
Российского призера Олимпиады 2018 заподозрили в
Британец сообщил исследователям о двух встречах с
Барнаульские рыбаки спасли на Оби примерзшую ко
Новый кроссовер от SEAT может получить название
Инсайдеры рассказали о смартфоне Moto G6
В Сети опубликовано концептуальное видео о
Эмма Уотсон пополнила фонд, поддерживающий жертв
Эксперты назвали самые распространенные мифы о
Фруктовые соки натощак уничтожают микрофлору
В Канаде появится улучшенная версия пикапа RAM
В AMD решили бесплатно рассылать процессоры для
В Индии на свадьбе от взрыва газового баллона
Анастасия Волочкова подверглась критике после
Американец 31 раз был арестован полицией за
Противники Marvel нашли способ помешать успеху
Мозговые волны показали, как музыка развивает
Просмотреть все новости