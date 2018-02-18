В январе продажи LADA в Евросоюзе увеличились на 29%

Авто LADA в станах Западной Европы продали в количестве 237 ед. В этих государствах динамика реализаций оказалась более высокой, в сравнении с показателями продаж в целом по Евросоюзу. Спрос на данные авто на западноевропейском рынке увеличился на 39,4 процента. По уровню спроса на авторынке Евросоюза марка LADA смогла обойти британскую Bentley, французскую Bugatti, итальянские Maserati/Lamborghini, американскую Chevrolet.Следует напомнить, что в прошедшем году седан версии LADA Vesta начали поставлять на автомобильные рынки Германии, Венгрии, Болгарии. Вследствие этого на сегодняшний день наблюдается повышение спроса на отечественные транспортные средства в Европейском Союзе.