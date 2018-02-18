Тюнинг-ателье Bruiser Conversions установило на Jeep Wrangler двигатель от спорткара

Внедорожник Jeep Wrangler в заводской комплектации оснащён силовым агрегатом V6 объёмом 3,6 литра мощностью 285 лошадиных сил, его работа осуществляется на пару с автоматической трансмиссией. Также в моторную гамму внедорожника входит 4-цилиндровый двигатель ёмкостью 2,0 литра производительностью 272 «лошади».По мнению экспертов, прежние силовые агрегаты не так уж и плохи, но они не идут ни в какое сравнение с модернизированным двигателем, который позаимствовали у Chevrolet Camaro SS и Corvette C6. О стоимости установки нового агрегата пока не сообщается.