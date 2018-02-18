Министр обороны Германии назвала самую большую опасность для мировой стабильности
Урсула фон дер Ляйен, министр обороны Германии, считает, что наибольшую угрозу для политической стабильности в мире несут именно кибератаки. Таким образом, она сказала, что главной задачей для руководства каждой страны или компании является защита информационных систем.
Урсула фон дер Ляйен считает в ближайшем десятилетии нужно будет уделить огромное внимание совершенствованию систем кибербезопасности и контролю за информацией.
Отмечается, что за прошлый и позапрошлый год количество немецких компаний, на которые совершались нападения хакеров, увеличилось в три раза. Данную статистику предоставила компания EY прошлой осенью.
Ответной мерой подобной ситуации в Германии является основание центрального ведомства по информационной технике в области безопасности. По мнению Ангелы Меркель, данная организация позволит развивать немецкие спецслужбы и сохранять ситуацию под контролем.
Урсула фон дер Ляйен считает в ближайшем десятилетии нужно будет уделить огромное внимание совершенствованию систем кибербезопасности и контролю за информацией.
Отмечается, что за прошлый и позапрошлый год количество немецких компаний, на которые совершались нападения хакеров, увеличилось в три раза. Данную статистику предоставила компания EY прошлой осенью.
Ответной мерой подобной ситуации в Германии является основание центрального ведомства по информационной технике в области безопасности. По мнению Ангелы Меркель, данная организация позволит развивать немецкие спецслужбы и сохранять ситуацию под контролем.
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Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:30