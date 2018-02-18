Министр обороны Германии назвала самую большую опасность для мировой стабильности

Урсула фон дер Ляйен считает в ближайшем десятилетии нужно будет уделить огромное внимание совершенствованию систем кибербезопасности и контролю за информацией.Отмечается, что за прошлый и позапрошлый год количество немецких компаний, на которые совершались нападения хакеров, увеличилось в три раза. Данную статистику предоставила компания EY прошлой осенью.Ответной мерой подобной ситуации в Германии является основание центрального ведомства по информационной технике в области безопасности. По мнению Ангелы Меркель, данная организация позволит развивать немецкие спецслужбы и сохранять ситуацию под контролем.