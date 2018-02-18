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Министр обороны Германии назвала самую большую опасность для мировой стабильности

Урсула фон дер Ляйен, министр обороны Германии, считает, что наибольшую угрозу для политической стабильности в мире несут именно кибератаки. Таким образом, она сказала, что главной задачей для руководства каждой страны или компании является защита информационных систем.

Министр обороны Германии назвала самую большую опасность для мировой стабильности


Урсула фон дер Ляйен считает в ближайшем десятилетии нужно будет уделить огромное внимание совершенствованию систем кибербезопасности и контролю за информацией.

Отмечается, что за прошлый и позапрошлый год количество немецких компаний, на которые совершались нападения хакеров, увеличилось в три раза. Данную статистику предоставила компания EY прошлой осенью.

Ответной мерой подобной ситуации в Германии является основание центрального ведомства по информационной технике в области безопасности. По мнению Ангелы Меркель, данная организация позволит развивать немецкие спецслужбы и сохранять ситуацию под контролем.
Политика / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:30
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