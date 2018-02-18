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Настасья Самбурская для новой роли перевоплотилась в эффектную блондинку

Настасья Самбурская, являющаяся знаменитой российской актрисой, в своём микроблоге Instagram обнародовала фото, на котором предстала эффектной блондинкой. По словам артистки, она сменила имидж для новой роли, которую играет в спектакле.

Настасья Самбурская для новой роли перевоплотилась в эффектную блондинку

Фанаты привыкли к частым перевоплощениям Самбурской. Обо всех изменениях внешности артистка сообщает в своём микроблоге Instagram, публикуя соответствующие снимки. В который раз брюнетка с короткой стрижкой превратилась в длинноволосую блондинку.

Новый образ знаменитая отечественная актриса дополнила ярким макияжем. Звезда выделила глаза и подчеркнула красной помадой губы, подобранной в тон к своему наряду. По словам Настасьи, смена имиджа потребовалась ей для роли в новом спектакле под названием «Формалин». Публикация в течение шестнадцати часов сумела собрать около 193 тысяч отметок «Мне нравится» и более тысячи восторженных комментариев от фолловеров знаменитости.
dzen / Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:40
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