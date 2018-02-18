Американец на вечеринке заставил козла пить виски и нюхать кокаин

Человек решил засунуть наркотик в ноздри своей жертвы, а дальше начал заливать в ее пасть алкоголь. Все это происходило на глазах у свидетелей событий, не остановивших злоумышленника, который захотел рассказать о своем поступке в сетях, надеясь на одобрение читателей, но потом видео было удалено.Полиция задержала виновника происшествия и сразу отправила животное в клинику. Ветеринары не нашли отклонений в его здоровье после столь необычных лакомств, но американец за свой поступок может попасть в тюрьму или заплатить большой штраф.