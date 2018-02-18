В одной из провинций Ирана потерпел крушение самолет с пассажирами на борту

Рядом с городом Семиром иранской провинции Исфахан, потерпел крушение пассажирский самолет. Информация из сообщений агентства Тасним, ссылаясь на данные иранского центра чрезвычайных ситуаций.Самолетом выполнялся плановый рейс по маршруту Тегеран - Ясудж. Исходя из информации от разных источников, предположительно на борту лайнера могли находиться примерно от шестидесяти до ста человек. Вылетел лайнер утром, в воскресенье 18 февраля, из столицы Ирана. А уже через некоторое время информация о нем исчезла с радаров слежения за воздушными судами. Как рассказал Пир-Хоссейн Куливанд, глава службы неотложной медицинской помощи, ориентировочно, разбилось воздушное судно на расстоянии 185 км от Ясуджа.В сообщениях отмечается, что при аварии могли выжить несколько человек. Из трансляций телеканала Press TV известно, что есть подтверждения от несколько очевидцев, которые видели, как самолетом совершались маневры, при попытке совершения экстренной посадки на территории ферм.Находится город Семиром к северу от города Ясудж, примерно 80 км. Ясудж – это столица административного центра провинций Бойерахмед и Кохгилуйе.