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Вера Брежнева в рамках Instagram объявила кастинг на бэк-вокалистку

Певица Вера Брежнева в своём микроблоге Instagram оставила пост, в котором объявила, что открывает кастинг на место бэк-вокалистки.

Вера Брежнева в рамках Instagram объявила кастинг на бэк-вокалистку

Данный кастинг будет проходить в рамках Instagram. Для того чтобы принять участие в конкурсе, девушкам надо снять видеоролик своего выступления. При этом нужно сделать резюме, потом вместе со своим аккаунтом прислать его на электронную почту Веры Брежневой. Именно так певица будет отбирать подходящую ей кандидатуру.

Артистка выдвинула условия, какой собственно должна быть девушка на должность её бэк-вокалистки. Возраст конкурсантки 18 - 25 лет, а рост от 160 до 172 сантиметров. Она должна иметь великолепный голос и отличный вокал, привлекательную внешность, а также быть харизматичной. Стоит отметить, что фанаты просто в восторге от идеи Брежневой открыть кастинг. Поклонники начали звезду просто закидывать своими письмами. Когда именно артистка будет оглашать победительницу ещё неизвестно.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:50
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