В Перми по улицам города гулял огромный черный кабан

Свидетели события заметили животное в окрестностях микрорайона Бахаревка, но не могли понять, откуда оно могло взяться в этом месте. Дикий кабан вел себя дружелюбно при встрече с людьми и не делал попыток напасть на своих врагов.Многие лица отнеслись к инциденту с настороженностью и предложили охотникам убить особь, после чего сделать из нее шашлык. РаньшеСМИ сообщали о зубре, заглянувшем в гости к жителям деревни из Вологодской области. Он тоже не проявил агрессии и был радушно встречен удивленными лицами, накормившими гостя разными лакомствами.