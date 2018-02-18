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В Перми по улицам города гулял огромный черный кабан

Жители Перми были напуганы появлением огромного черного кабана, гуляющего по улицам города. Они написали о таком событий в сетях, заинтересовав сообщениями пользователей.

Свидетели события заметили животное в окрестностях микрорайона Бахаревка, но не могли понять, откуда оно могло взяться в этом месте. Дикий кабан вел себя дружелюбно при встрече с людьми и не делал попыток напасть на своих врагов.

В Перми по улицам города гулял огромный черный кабан


Многие лица отнеслись к инциденту с настороженностью и предложили охотникам убить особь, после чего сделать из нее шашлык. Раньше
СМИ сообщали о зубре, заглянувшем в гости к жителям деревни из Вологодской области. Он тоже не проявил агрессии и был радушно встречен удивленными лицами, накормившими гостя разными лакомствами.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:30
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