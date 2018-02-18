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Грузия вернулась в тройку крупнейших поставщиков вин в Россию

Грузия заняла второе место по объемам поставок вина на российский рынок с показателем в 35 млн литров, отставая от Испании и Италии. При снижении себестоимости вдвое, грузинские виноделы могут опередить испанцев в России по объемам продаж.

Грузия после санкций со стороны России с 2006 года потеряла свои ведущие позиции на рынке вина. До запрета эта страна поставляла более 45 млн. После 2014 года, после начала конфронтации с Украиной, когда сократились до минимума поставки вина от украинских производителей - было принято решение снять запрет на импорт вин из Грузии.

Грузия вернулась в тройку крупнейших поставщиков вин в Россию


За три последних года Грузия вернулась на лидерские позиции, заняв третье место по общему объему после Испании, Италии. Например, за прошедший год было поставлено 35 млн литров. В результате Тбилиси смог войти в тройку лидеров, опередив Францию (33 млн литров). Специалисты прогнозируют дальнейшее увеличение импорта, в том случае, если грузинским виноделам удастся снизить себестоимость с современных $3 до $1-2. Тогда оно будет дешевле испанского вина и займет первое место на российском рынке.
Экономика
Добавил: Valeriy Сегодня, 16:10
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