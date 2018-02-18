Грузия вернулась в тройку крупнейших поставщиков вин в Россию

Грузия после санкций со стороны России с 2006 года потеряла свои ведущие позиции на рынке вина. До запрета эта страна поставляла более 45 млн. После 2014 года, после начала конфронтации с Украиной, когда сократились до минимума поставки вина от украинских производителей - было принято решение снять запрет на импорт вин из Грузии.За три последних года Грузия вернулась на лидерские позиции, заняв третье место по общему объему после Испании, Италии. Например, за прошедший год было поставлено 35 млн литров. В результате Тбилиси смог войти в тройку лидеров, опередив Францию (33 млн литров). Специалисты прогнозируют дальнейшее увеличение импорта, в том случае, если грузинским виноделам удастся снизить себестоимость с современных $3 до $1-2. Тогда оно будет дешевле испанского вина и займет первое место на российском рынке.