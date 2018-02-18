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Жители США вышли на митинг за ужесточение контроля над оружием

В городе Форт–Лодердейл, штат Флорида, несколько тысяч человек, среди которых подростки, их родители и педагоги, вышли на митинг за ужесточение контроля над оружием. Отмечается, что мероприятие было организовано вследствие происшествия, случившегося в средней школе Паркленда.

Жители США вышли на митинг за ужесточение контроля над оружием


Так все митингующие выразили требование с помощью транспарантов. Они хотят, чтобы власти приняли ряд законов, которые могли бы сделать контроль над распространением оружия еще более жестким. Некоторые митингующие говорили, что оружие отняло жизни их друзей, а некоторые требовали правительство отказаться от дотаций, которые поступают от Национальной стрелковой ассоциации.

Напомним, что в инциденте в Паркленде погибло около 17 человек и 14 людей получили ранения. Стрелок, который совершил тяжкое преступление, был задержан полицией. Помимо этого отмечается необычайная тяга виновного к холодному и огнестрельному оружию.
Происшествия
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 16:00
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