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Галина Юдашкина показала всем свой беременный живот

Галина Юдашкина, являющаяся дочерью знаменитого отечественного модельера Валентина Юдашкина, обнародовала в Instagram свои публикации с оголенным животом.

Галина Юдашкина показала всем свой беременный живот

Дочь знаменитого отечественного модельера - Галина Юдашкина, в начале января улетела в Штаты во Флориду рожать 2 ребенка. Девушка чувствует себя хорошо и даже на последних сроках беременности позволяет себе ходить на пляж. На днях Юдашкина в рамках Instagram обнародовала новые снимки, на которых она вместе с сыном Анатолием отдыхает на пляже Флориды.

Многие фанаты с восторгом прокомментировали её публикации. Они отметили, что у неё по внешнему виду живота, наверное, второй ребёнок также будет мальчик. Но сама Галина пол ребёнка держит в секрете. У Галины Юдашкиной и Петра Максакова 2016 году появился на свет первый ребёнок - сын Анатолий. Сейчас пара ждёт второго ребёнка, который должен родиться в апреле. Они сказали, что если это будет опять мальчик, то назовут Валентином.
dzen / Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:27
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