Галина Юдашкина показала всем свой беременный живот

Дочь знаменитого отечественного модельера - Галина Юдашкина, в начале января улетела в Штаты во Флориду рожать 2 ребенка. Девушка чувствует себя хорошо и даже на последних сроках беременности позволяет себе ходить на пляж. На днях Юдашкина в рамках Instagram обнародовала новые снимки, на которых она вместе с сыном Анатолием отдыхает на пляже Флориды.Многие фанаты с восторгом прокомментировали её публикации. Они отметили, что у неё по внешнему виду живота, наверное, второй ребёнок также будет мальчик. Но сама Галина пол ребёнка держит в секрете. У Галины Юдашкиной и Петра Максакова 2016 году появился на свет первый ребёнок - сын Анатолий. Сейчас пара ждёт второго ребёнка, который должен родиться в апреле. Они сказали, что если это будет опять мальчик, то назовут Валентином.