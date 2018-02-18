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Стаса Пьеху удивили советы мужьям и женам из старой советской книги

Певец решил поделиться с поклонниками необычной информацией, прочитанной им в старой советской книге. Стаса Пьеху удивили советы мужьям и женам, после чего он даже опубликовал текст в Instagram.

Исполнитель отметил, что они вообще не соответствуют сегодняшней реальности, потому что, супругам рекомендовалось после интимных отношений позволить женщине побыть в ванной, так как она может плакать. Дамы были обязаны к приходу избранника вымыть и нарядить детей, которые приветствуют отца, вернувшегося с работы. Сами они тоже должны иметь привлекательный вид и не говорить с человеком пока он ест или читает газету.

Стаса Пьеху удивили советы мужьям и женам из старой советской книги


Подписчики сразу назвали книгу дикостью 50-х годов, после чего просто удивлялись, как могли тогда жить люди. Многие пользователи сетей упомянули о запрете секса и потому новые грани для женщины всегда были связаны со слезами. Стас Пьеха не ответил, где он нашел такой текст, а также не стал комментировать пикантные выдержки.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:20
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