ФАС обнаружила завышение цен на 17 жизненно важных лекарств

В список лечебных средств, цены на которые нужно немедленно снизить, попали лекарства от раковых опухолей, ОРВИ и сердечно-сосудистых патологий, пишет портал РБК, ссылаясь на слова гендиректора "АстраЗенека Россия и Евразия" Ирины Панариной, выступавшей на саммите в Сочи. Отдельные позиции препаратов против раковых опухолей не имеют аналогов на внутреннем рынке, что ставит пациентов в весьма тяжелое положение.Цены должны быть снижены до 20 февраля, декларирует ФАС.