ФАС обнаружила завышение цен на 17 жизненно важных лекарств
ФАС готовится закрыть фармацевтический рынок для 17 жизненно необходимых лекарственных средств против рака корпорации "АстраЗенек" ввиду обнаружения завышенной цены на указанную категорию медикаментов. В компании считают, что чрезмерно сжатые сроки для выполнения предписания ФАС оставят больных вовсе без лекарств.
В список лечебных средств, цены на которые нужно немедленно снизить, попали лекарства от раковых опухолей, ОРВИ и сердечно-сосудистых патологий, пишет портал РБК, ссылаясь на слова гендиректора "АстраЗенека Россия и Евразия" Ирины Панариной, выступавшей на саммите в Сочи. Отдельные позиции препаратов против раковых опухолей не имеют аналогов на внутреннем рынке, что ставит пациентов в весьма тяжелое положение.
Цены должны быть снижены до 20 февраля, декларирует ФАС.
В список лечебных средств, цены на которые нужно немедленно снизить, попали лекарства от раковых опухолей, ОРВИ и сердечно-сосудистых патологий, пишет портал РБК, ссылаясь на слова гендиректора "АстраЗенека Россия и Евразия" Ирины Панариной, выступавшей на саммите в Сочи. Отдельные позиции препаратов против раковых опухолей не имеют аналогов на внутреннем рынке, что ставит пациентов в весьма тяжелое положение.
Цены должны быть снижены до 20 февраля, декларирует ФАС.
Экономика / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 15:50