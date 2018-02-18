Настасья Самбурская возмущена ложной информацией со стороны СМИ

Звезда прочитала очередную сенсацию журналистов, касающуюся ее неудачного падения во время гастролей. Тогда она шла с сумкой к машине, но поскользнувшись, сильно ушибла кобчик, и перед концертом была вынуждена заехать в клинику. После осмотра Настасья Самбурская выступила на шоу Виктора Дробыша и не имеет проблем со здоровьем.Артистка показала публикацию новости, проходящую в виде эксклюзива, а подписчики быстро оценили ситуацию, посоветовав кумиру не реагировать на такие вещи. Многие люди тоже вспомнили о своих падениях, а дальше пожелали знаменитости хорошего настроения и похвалили ее за иронию.