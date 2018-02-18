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Сати Казанова считает зависть самым страшным пороком человечества

Певица решила опубликовать в Instagram новый пост, посвященный зависти. Сати Казанова считает ее самым страшным пороком человечества, разрушающую душу.

Многие звезды постоянно находятся в поле зрения недоброжелателей, критикующих их поступки. Однако это состояние негативно отражается на внутреннем мире индивидуума и мешает ему двигаться вперед, развивая духовные качества. Исполнительница посоветовала брать примеры с успешных людей, потому что позитивный потенциал есть в каждом человеке, но данная эмоция уничтожает его и вызывает саморазрушение из-за личной слабости.

Сати Казанова считает зависть самым страшным пороком человечества


Сати Казанова призналась, что сама пережила период, когда были моменты недостаточной реализации таланта и внутренней любви, но потом все встало на свои места. Подписчики тоже начали вспоминать примеры из своей жизни, хотя некоторые лица назвали зависть нормальным чувством, позволяющим добиться результата. Они также отметили, что нужно радоваться такому негативу, показывающему значимость личности.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:10
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