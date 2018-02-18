В сеть выложили рендеры универсала Volvo V40

Актуальная модификация шведского автомобиля Volvo V40 выглядит в виде 5-дверного хэтчбека. Поданным инсайдеров, обновлённая модели будет представлена в кузове универсал, который станет логичным дополнением седану S40.Независимые дизайнеры из компании Teknikens Varld выложили в сеть свою визуализацию того как будет выглядеть обновлённый Volvo V40 в кузове универсал. При создании рендера художники использовали стилистические реплики нового компактного кроссовера XC40. На рендерах универсал Volvo V40 выглядит очень даже стильно.Под капотом новинки будет установлен мощный двигатель T5 Twin Engine, его технические характеристики пока не разглашаются. Также стало известно, что универсал будет предложен с гибридной силовой установкой, состоящей из электрического мотора и бензинового двигателя с турбонаддувом.