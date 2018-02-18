Британцы назвали катастрофой закрытие ресторанов KFC из-за нехватки курицы

Сразу в 7 регионах Соединенного Королевства закрылись рестораны KFC. На входе в заведения висят таблички, говорящие о трудностях с доставкой свежего сырья до торговых точек, что заставило руководство филиалов приостановить свою деятельность. Сотни пользователи Twitter пожаловались на невозможность приобрести любимый бургер, сравнив закрытие KFC с "концом света".В KFC пояснили, что поставлять свежее сырье в 900 ресторанов весьма затруднительно, поэтому отдельным точкам пришлось временно прервать свою деятельность. Впрочем, существует вариант со снижением количества рабочих часов филиалов, однако качество продукции при этом пострадать не должно.