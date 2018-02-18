АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Семирамида: Висячие сады не имеют отношения к великой царице древности, ставшей первой женщиной–воином в истории
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018

Британцы назвали катастрофой закрытие ресторанов KFC из-за нехватки курицы

Британцы называют "катастрофой" закрытие части ресторанов фаст-фуда KFC, где ощущается острая нехватка свежей курицы. Известно, что в основе меню KFC - блюда из курицы, которую оказалось сложно поставлять во все филиалы сети сразу, пишет портал газеты Independent.

Британцы назвали катастрофой закрытие ресторанов KFC из-за нехватки курицы


Сразу в 7 регионах Соединенного Королевства закрылись рестораны KFC. На входе в заведения висят таблички, говорящие о трудностях с доставкой свежего сырья до торговых точек, что заставило руководство филиалов приостановить свою деятельность. Сотни пользователи Twitter пожаловались на невозможность приобрести любимый бургер, сравнив закрытие KFC с "концом света".

В KFC пояснили, что поставлять свежее сырье в 900 ресторанов весьма затруднительно, поэтому отдельным точкам пришлось временно прервать свою деятельность. Впрочем, существует вариант со снижением количества рабочих часов филиалов, однако качество продукции при этом пострадать не должно.
Общество
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 15:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лена Миро с уважением отнеслась к желанию полных
Настасья Самбурская для новой роли
Екатерина Вилкова удивила поклонников своим
Аркадий Укупник показал свой первый подарок к
Министр обороны Германии назвала самую большую
В Петербурге мужчина после избиения сожительницы
Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко успешно
Американский художник-модельер Майкл Энтони
Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала в
Владимир Соловьев не советует мужчинам дарить
Вера Брежнева в рамках Instagram объявила кастинг
Иван Жидков поблагодарил бывшую супругу Татьяну
Американец на вечеринке заставил козла пить виски
В Перми по улицам города гулял огромный черный
Мария Кожевникова появилась перед фанатами в
Стаса Пьеху удивили советы мужьям и женам из
Грузия вернулась в тройку крупнейших поставщиков
Муж Ксении Бородиной считает себя сильным
Жители США вышли на митинг за ужесточение
ФАС обнаружила завышение цен на 17 жизненно
Саша Харитонова назвала Гобозова любителем
Эвелина Бледанс поведала пользователям, что хочет
В сеть выложили рендеры универсала Volvo V40
Британцы назвали катастрофой закрытие ресторанов
Анджелина Джоли на престижной премии ужаснула
Настасья Самбурская возмущена ложной информацией
Рэпер Тимати и Максим Фадеев не поняли друг друга
Сати Казанова считает зависть самым страшным
Huawei работает над аналогом iPhone SE
36-летняя Бритни Спирс продемонстрировала
Просмотреть все новости