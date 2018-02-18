Британцы назвали катастрофой закрытие ресторанов KFC из-за нехватки курицы
Британцы называют "катастрофой" закрытие части ресторанов фаст-фуда KFC, где ощущается острая нехватка свежей курицы. Известно, что в основе меню KFC - блюда из курицы, которую оказалось сложно поставлять во все филиалы сети сразу, пишет портал газеты Independent.
Сразу в 7 регионах Соединенного Королевства закрылись рестораны KFC. На входе в заведения висят таблички, говорящие о трудностях с доставкой свежего сырья до торговых точек, что заставило руководство филиалов приостановить свою деятельность. Сотни пользователи Twitter пожаловались на невозможность приобрести любимый бургер, сравнив закрытие KFC с "концом света".
В KFC пояснили, что поставлять свежее сырье в 900 ресторанов весьма затруднительно, поэтому отдельным точкам пришлось временно прервать свою деятельность. Впрочем, существует вариант со снижением количества рабочих часов филиалов, однако качество продукции при этом пострадать не должно.
Сразу в 7 регионах Соединенного Королевства закрылись рестораны KFC. На входе в заведения висят таблички, говорящие о трудностях с доставкой свежего сырья до торговых точек, что заставило руководство филиалов приостановить свою деятельность. Сотни пользователи Twitter пожаловались на невозможность приобрести любимый бургер, сравнив закрытие KFC с "концом света".
В KFC пояснили, что поставлять свежее сырье в 900 ресторанов весьма затруднительно, поэтому отдельным точкам пришлось временно прервать свою деятельность. Впрочем, существует вариант со снижением количества рабочих часов филиалов, однако качество продукции при этом пострадать не должно.
Общество
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 15:30